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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Янг Бойз
Штутгарт - Янг Бойз: обзор матча 16 сентября 2010
Штутгарт
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
23'
Какау (П)
59'
К. Гентнер
90'
С. Таски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Янг Бойз
ГОЛ! 3:0!
С. Таски
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Желтая карточка
Ч. Марика
Замена
К. Молинаро
️️️️
Д. Дидави
Замена
Ч. Марика
️️️️
М. Каморанези
Замена
К. Шнойвли
️️️️
М. Шнойвли
Замена
М. Харник
️️️️
Какау
Замена
А. Регаццони
️️️️
С. Суттер
Замена
Э. Маюка
️️️️
К. Хохштрассер
ГОЛ! 2:0!
К. Гентнер
Желтая карточка
П. Погребняк
Желтая карточка
К. Шпихер
Желтая карточка
М. Шнойвли
Желтая карточка
А. Неф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Какау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
(К)
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
(К)
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
3-4-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
35
Таски
28
Треш
8
Кузманович
4
Гентнер
45
Каморанези
10
Дидави
88
Погребняк
18
Какау
4-4-2
1
Вельфли
16
Аффольтер
3
Эль-Жемаль
13
Неф
17
Шпихер
6
Дубе
30
Хохштрассер
23
Суттер
16
Костанцо
15
Шнойвли
12
Бьенвеню
10
Дидави
3
Молинаро
3
Молинаро
10
Дидави
18
Какау
22
Харник
22
Харник
18
Какау
45
Каморанези
19
Марика
19
Марика
45
Каморанези
23
Суттер
34
Регаццони
34
Регаццони
23
Суттер
15
Шнойвли
20
Шнойвли
20
Шнойвли
15
Шнойвли
30
Хохштрассер
24
Маюка
24
Маюка
30
Хохштрассер
Остались в запасе
Штутгарт
Янг Бойз
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
33
Свен Циммерманн
ЦЗ
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Штутгарт - Янг Бойз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
МХПАрена
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