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Базель - ЧФР Клуж
Базель - ЧФР Клуж: обзор матча 23 ноября 2010
Базель
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
15'
Ф. Альмерарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЧФР Клуж
Замена
Ч. Атан
️️️️
А. Фрай
+2
Замена
Р. Дзанни
️️️️
Ф. Тембо
Красная карточка
Ф. Пикколо
Замена
Г. Джака
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Х. Кулио
Желтая карточка
Р. Каду
Замена
Э. Коне
️️️️
Л. Велозу
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Л. Велозу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Альмерарес
Пас отдал
С. Инкум
15'
Желтая карточка
Ф. Альмерарес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
5
Томас Коста
ОП
19
Хуан Кулио
ЦП
8
Доминик Кивуву
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
0
Рето Дзанни
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
26
Даниэль Унал
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
19
Эммануэль Коне
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-3-1-2
17
Коcтанцо
19
Абрахам
28
Ферати
4
Сафари
22
Инкум
88
Кабрал
37
Япи
7
Тембо
10
Шакири
13
Фрай
90
Альмерарес
3-3-3-1
98
Кларо
24
Рада
12
Каду
13
Пикколо
80
Тони
5
Коста
30
Велозу
19
Кулио
8
Кивуву
16
Бастос
90
Траоре
7
Тембо
0
Дзанни
0
Дзанни
7
Тембо
13
Фрай
4
Атан
4
Атан
13
Фрай
10
Шакири
34
Джака
34
Джака
10
Шакири
30
Велозу
19
Коне
19
Коне
30
Велозу
90
Траоре
19
Бьеланович
19
Бьеланович
90
Траоре
19
Кулио
32
Сфорцини
32
Сфорцини
19
Кулио
Остались в запасе
Базель
ЧФР Клуж
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
33
Эдуард Станчу
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Остались в запасе
26
Даниэль Унал
ЦП
1
Янн Зоммер
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Сорин Кырцу
Статистика матча Базель - ЧФР Клуж
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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