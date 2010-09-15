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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жилина - Челси
Жилина - Челси: обзор матча 15 сентября 2010
Жилина
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 4
Завершен
Челси
55'
Т. Оравец
13'
М. Эссьен
24'
Н. Анелька
28'
Н. Анелька
48'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жилина - Челси
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
С. Ангелович
️️️️
Л. Гулдан
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Старридж
Замена
Т. Майтан
️️️️
М. Сиссей
Замена
П. Полячек
️️️️
Э. Рилке
ГОЛ! 1:4!
Т. Оравец
ГОЛ! 0:4!
Д. Старридж
ГОЛ! 0:3!
Н. Анелька
ГОЛ! 0:2!
Н. Анелька
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Эссьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
28
Иссиака Белло
ЦП
31
Роберт Йеж
АП
9
Эмил Рилке
ПП
9
Томаш Оравец
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
20
Павол Полячек
ЛП
37
Серхио Виттор
ЦП
10
Томаш Майтан
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-1-3-1-2
39
Дубравка
6
Мраз
15
Пьячек
3
Печалка
33
Гулдан
44
Владавич
28
Белло
9
Рилке
31
Йеж
18
Сиссей
9
Оравец
4-1-2-1-2
1
Чех
20
Иванович
33
Алекс
26
Терри
18
Жирков
2
Эссьен
12
Оби Микел
51
Бенаюн
13
Малуда
39
Анелька
15
Старридж
33
Гулдан
2
Ангелович
2
Ангелович
33
Гулдан
9
Рилке
20
Полячек
20
Полячек
9
Рилке
18
Сиссей
10
Майтан
10
Майтан
18
Сиссей
15
Старридж
5
Какута
5
Какута
15
Старридж
13
Малуда
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
13
Малуда
51
Бенаюн
16
МакИкран
16
МакИкран
51
Бенаюн
Остались в запасе
Жилина
Челси
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
37
Серхио Виттор
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
37
Серхио Виттор
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Жилина - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Под Дубном
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