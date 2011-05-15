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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 15 мая 2011
Наполи
15.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Интер
45+1'
К. Суньига
15'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Замена
Л. Витале
️️️️
А. Доссена
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Гамшик
Замена
В. Самуэль
️️️️
А. Раноккия
Замена
М. Марига
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Х. Йебда
️️️️
К. Суньига
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
К. Суньига
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Суньига
Пас отдал
К. Маджо
+1
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
18
Камило Суньига
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Доссена
5
Гаргано
17
Гамшик
24
Пациенца
11
Маджо
18
Суньига
22
Лавесси
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
0
Матерацци
13
Раноккия
5
Нагатомо
4
Дзанетти
8
Мотта
91
Камбьяссо
13
Харджа
9
Это'О
22
Милито
3
Доссена
3
Витале
3
Витале
3
Доссена
18
Суньига
8
Йебда
8
Йебда
18
Суньига
17
Гамшик
7
Соса
7
Соса
17
Гамшик
13
Раноккия
6
Самуэль
6
Самуэль
13
Раноккия
91
Камбьяссо
31
Марига
31
Марига
91
Камбьяссо
9
Это'О
11
Паццини
11
Паццини
9
Это'О
Остались в запасе
Наполи
Интер
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Наполи - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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