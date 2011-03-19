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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Милан
Палермо - Милан: обзор матча 19 марта 2011
Палермо
19.03.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Милан
11'
Д. Гоян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Милан
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Пинилья
Травма
М. Пинилья
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Х. Пасторе
Замена
А. Аква
️️️️
А. Бачинович
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. ван Боммел
Желтая карточка
М. Пинилья
+1
Желтая карточка
М. ван Боммел
18'
Замена
Л. Антонини
️️️️
М. Янкуловски
14'
Травма
М. Янкуловски
ГОЛ! 1:0!
Д. Гоян
Пас отдал
Э. Муньос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
8
Джулио Мильяччо
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ПЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
(К)
АП
36
Маттео Дармиан
ПП
72
Йосип Иличич
ЛФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
12
Пато
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
3-4-1-2
46
Сиригу
8
Мильяччо
30
Гоян
6
Муньос
42
Бальдзаретти
25
Бачинович
23
Ночерино
36
Дармиан
15
Пасторе
72
Иличич
51
Пинилья
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
18
Янкуловски
8
Гаттузо
6
ван Боммел
20
Фламини
10
Зеедорф
99
Кассано
12
Пато
25
Бачинович
18
Аква
18
Аква
25
Бачинович
15
Пасторе
10
Микколи
10
Микколи
15
Пасторе
51
Пинилья
11
Эрнандес
11
Эрнандес
51
Пинилья
18
Янкуловски
7
Антонини
7
Антонини
18
Янкуловски
6
ван Боммел
27
Боатенг
27
Боатенг
6
ван Боммел
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
Остались в запасе
Палермо
Милан
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Серсе Косми
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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