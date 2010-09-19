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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 19 сентября 2010
Атлетико
19.09.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
25'
Р. Гарсия
13'
Л. Месси
33'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
+5
Желтая карточка
Х. Маскерано
+5
Замена
Б. Кркич
️️️️
Л. Месси
+4
Травма
Л. Месси
Красная карточка
Т. Уйфалуши
+3
+2
Замена
Х. Маскерано
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
В. Вальдес
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Домингес
Замена
Тиагу
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
Л. Переа
Желтая карточка
Максвелл
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Симау
Желтая карточка
А. Домингес
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
18
Домингес
21
Переа
2
Годин
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
14
Гарсия
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
17
Максвелл
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
18
Домингес
3
Лопес
3
Лопес
18
Домингес
14
Гарсия
5
Тиагу
5
Тиагу
14
Гарсия
8
Иньеста
14
Маскерано
14
Маскерано
8
Иньеста
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
10
Месси
9
Кркич
9
Кркич
10
Месси
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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