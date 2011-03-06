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Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 06 марта 2011
Амкар-Пермь
06.03.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Краснодар
97'
И. Пикущак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
С. Волков
112'
Желтая карточка
С. Волков
110'
Желтая карточка
З. Сираков
106'
100'
Замена
В. Татарчук
️️️️
И. Пикущак
Замена
А. Секретов
️️️️
П. Мийич
ГОЛ! 0:1!
И. Пикущак
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
И. Пикущак
Желтая карточка
С. Ристич
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Жоаозиньо
Замена
М. Комков
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Марсио Абреу
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
24
Виталий Федорив
ЛЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Михаил Комков
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
24
Попов
21
Белоруков
14
Сираков
15
Мийич
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
4-4-2
1
Городов
22
Враньеш
4
Тубич
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
18
Дринчич
84
Воробьев
26
Абреу
10
Пикущак
15
Мийич
10
Секретов
10
Секретов
15
Мийич
1
Волков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
1
Волков
10
Пикущак
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Пикущак
84
Воробьев
10
Комков
10
Комков
84
Воробьев
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
24
Виталий Федорив
ЛЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
24
Виталий Федорив
ЛЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Владимир Волков (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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