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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Рудеш - Славен Белупо
Рудеш - Славен Белупо: обзор матча 18 September 2026
Рудеш
18.09.2026, Friday, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Славен Белупо
54'
С. Эль-Хаддад
90+2'
M. Zebić
75'
И. Несторовски (П)
79'
И. Несторовски
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рудеш - Славен Белупо
Конец матча
Желтая карточка
J. Fernandes
(неспортивное поведение)
+5
Желтая карточка
T. Kolega
(неспортивное поведение)
+5
ГОЛ! 2:2!
M. Zebić
Пас отдал
F. Taraba
+2
Замена
J. Fernandes
️️️️
С. Эль-Хаддад
Замена
V. Seitz
️️️️
X. Fernandes
ГОЛ! 1:2!
И. Несторовски
Пас отдал
A. Jakir
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Несторовски
Замена
Л. Ратшукуду
️️️️
L. Bosnjak
Замена
T. Kolega
️️️️
C. Saho
Замена
K. Išasegi
️️️️
Й. Мерсинай
Замена
V. Celjak
️️️️
I. Đorić
Красная карточка
M. Stolnik
(серьезный фол)
Замена
L. Crepulja
️️️️
D. Bosak
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Хаддад
Замена
И. Несторовски
️️️️
L. Banovec
Замена
L. Ilečić
️️️️
C. Diabate
Второй тайм
Желтая карточка
C. Saho
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
I. Đorić
(фол)
17'
Желтая карточка
L. Bosnjak
(фол)
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рудеш
95
Lovre Rogić
(К)
ВР
44
Filip Taraba
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Bruno Unušić
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
24
Ivan Đorić
ЦП
28
Xavier Fernandes
ЦП
61
C. Diabate
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К)
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
88
David Bosak
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
8
L. Banovec
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Рудеш
32
Stipe Duvnjak
ВР
4
Vedran Celjak
ЦЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
33
Josip Pejic
ЦП
26
Ivan Žutić
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Vid Seitz
ЦП
7
Lenny Ilečić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
78
Junior Fernandes
ЦФ
9
Josip Bralic
ЦФ
Славен Белупо
30
Карло Сентич
ВР
5
Иван Цветко
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
77
Itsuki Urata
ЦЗ
23
Арнор Гаути Йонссон
ОП
21
L. Crepulja
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
45
Vito Papac
ЦФ
3-2-3-1-1
95
5
2
37
42
44
24
28
61
88
Эль-Хаддад
19
2-4-4
32
15
Мерсинай
6
88
24
8
3
22
7
11
4
24
4
4
24
28
10
10
28
61
7
7
61
19
14
14
19
88
Эль-Хаддад
78
78
88
Эль-Хаддад
15
Мерсинай
33
33
15
Мерсинай
88
21
21
88
8
90
Несторовски
90
Несторовски
8
24
14
Ратшукуду
14
Ратшукуду
24
Остались в запасе
Рудеш
Славен Белупо
32
Stipe Duvnjak
ВР
33
Josip Pejic
ЦП
26
Ivan Žutić
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
9
Josip Bralic
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
30
Карло Сентич
ВР
5
Иван Цветко
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
77
Itsuki Urata
ЦЗ
23
Арнор Гаути Йонссон
ОП
45
Vito Papac
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
32
Stipe Duvnjak
ВР
33
Josip Pejic
ЦП
26
Ivan Žutić
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
9
Josip Bralic
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
5
Иван Цветко
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
77
Itsuki Urata
ЦЗ
23
Арнор Гаути Йонссон
ОП
45
Vito Papac
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Рудеш - Славен Белупо
5
1
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
17
6
Офсайды
0
1
Количество передач
258
445
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
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1 : 0
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0 : 1
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1 : 2
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1 : 2
09.10.2026
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Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
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- : -
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18.10.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
185
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2022.01.18 21:10
1
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2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
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