Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Помощники:
Симоне Гьяндаи, Риккардо Ди Фиоре (оба - Италия)

Россия - Болгария

11.08.2010, Среда, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Первый" 19:00 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Болгария
...
  • Читайте нас: 