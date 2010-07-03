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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Германия
Аргентина - Германия: обзор матча 03 июля 2010
Аргентина
03.07.2010, суббота, 18:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
Германия
4'
Т. Мюллер
68'
М. Клозе
74'
А. Фридрих
89'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Германия
ГОЛ! 0:4!
М. Клозе
Пас отдал
М. Озил
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Т. Кроос
️️️️
С. Хедира
Замена
С. Агуэро
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 0:3!
А. Фридрих
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Янсен
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Н. Отаменди
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
Н. Отаменди
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
(К)
ОП
0
Макси Родригес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Карлос Тевес
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Лукас Подольски
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Аргентина
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Марио Болатти
ЦП
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
18
Мартин Палермо
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
9
Ромеро
6
Хайнце
15
Демичелис
4
Бурдиссо
19
Отаменди
14
Маскерано
0
Родригес
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
11
Тевес
4-3-1-2
1
Нойер
0
Лам
0
Мертезакер
3
Фридрих
17
Боатенг
6
Хедира
10
Подольски
7
Швайнштайгер
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
19
Отаменди
21
Пасторе
21
Пасторе
19
Отаменди
11
Ди Мария
9
Агуэро
9
Агуэро
11
Ди Мария
17
Боатенг
7
Янсен
7
Янсен
17
Боатенг
13
Мюллер
15
Троховски
15
Троховски
13
Мюллер
6
Хедира
8
Кроос
8
Кроос
6
Хедира
Остались в запасе
Аргентина
Германия
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
0
Диего Посо
ВР
18
Мартин Палермо
ЦФ
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Марио Болатти
ЦП
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
0
Диего Посо
ВР
18
Мартин Палермо
ЦФ
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Марио Болатти
ЦП
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Аргентина - Германия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
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Англия
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Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов (Узбекистан)
Бахадыр Кочкаров (Киргизия)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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