Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Севастополь - Спартак-Нальчик: онлайн-трансляция 29 августа 2026

Севастополь
29.08.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
- : -
Не начался
Спартак-Нальчик
Матч Личные встречи Таблица
Новости команд
Все
Севастополь
Спартак-Нальчик
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Севастополь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+