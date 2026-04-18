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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Пансерраикос
Панетоликос - Пансерраикос: обзор матча 18 апреля 2026
Панетоликос
18.04.2026, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Пансерраикос
9'
А. Бухалакис
25'
А. Риера
37'
А. Тейшейра
48'
А. Тейшейра
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Пансерраикос
Завершен
90'
+7'
88'
Замена
Ethan Duncan Brooks
️️️️➡️️
Адриан Риера
87'
Замена
Николас Карелис
️️️️➡️️
Алекс Тейшейра
Замена
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
79'
Замена
Lampros Smyrlis
️️️️➡️️
Farley Rosa
71'
70'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
Андрей Иван
69'
Травма
Андрей Иван
55'
Замена
Giannis Doiranlis
️️️️➡️️
S. Ben Sallam
Травма
Kosta Aleksić
54'
48'
ГОЛ! 1:3!
Алекс Тейшейра
Пас отдал
Элеутериос Лирацис
45'
+3'
37'
ГОЛ! 1:2!
Алекс Тейшейра
Пас отдал
Андрей Иван
25'
ГОЛ! 1:1!
Адриан Риера
Пас отдал
Алекс Тейшейра
ГОЛ! 1:0!
Андреас Бухалакис
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
16
Christos Shelis
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
40
Стефан Омеонга
(К)
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
70
Lenny Lobato
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
2-4-1-4
16
65
28
41
Бухалакис
19
35
Мавриас
10
Мэцан
99
14
22
25
Баджи
3-2-2-2-1
77
30
5
Гелашвили
19
Лирацис
88
Калинин
14
Цаусис
6
40
Омеонга
7
Риера
11
Тейшейра
9
Иван
30
30
70
70
19
7
7
19
31
Гарсия
31
Гарсия
9
Иван
17
17
9
Иван
7
Риера
28
28
7
Риера
6
24
24
6
11
Тейшейра
80
Карелис
80
Карелис
11
Тейшейра
Остались в запасе
Панетоликос
Пансерраикос
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панетоликос - Пансерраикос
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
568
250
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Посещаемость:
1816
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