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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Рапид
Университатя - Рапид: обзор матча 19 апреля 2026
Университатя
19.04.2026, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
47'
А. Аль-Амлави
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Рапид
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
A. Pascanu
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
90'
+2
Желтая карточка
Laurenţiu Popescu
90'
+1
90'
+4'
Желтая карточка
Самуэль Телеш
82'
79'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Тобиас Кристенсен
79'
Замена
Кристиан Маня
️️️️➡️️
Răzvan Onea
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
77'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Стефан Байарам
77'
Травма
Стефан Байарам
76'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
70'
68'
Замена
Talisson
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
68'
Замена
Алекс Добре
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
ГОЛ! 1:0!
Ассад Аль-Амлави
Пас отдал
Анзор Меквабишвили
47'
46'
Замена
Daniel Paraschiv
️️️️➡️️
Elvir Koljić
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
David Matei
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
31
Matei Goga
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
29
Luca Basceanu
ЦП
27
David Barbu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
S. Nsimba
ЦФ
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
33
Talisson
ЦП
53
Patrick Popa
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
3-3-2-1-1
21
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
5
Меквабишвили
17
Мора
20
Чикелдэу
30
10
Байарам
9
Аль-Амлави
3-1-2-2-2
16
Айоани
19
6
Крамер
24
18
Кейта
17
Кристенсен
8
80
Морутан
10
Петрила
7
5
30
29
29
30
5
Меквабишвили
4
Крету
4
Крету
5
Меквабишвили
10
Байарам
23
Телеш
23
Телеш
10
Байарам
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
19
23
Маня
23
Маня
19
10
Петрила
33
33
10
Петрила
80
Морутан
29
Добре
29
Добре
80
Морутан
17
Кристенсен
27
27
17
Кристенсен
7
30
30
7
Остались в запасе
Университатя
Рапид
31
Matei Goga
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
31
Adrian Briciu
ВР
21
Robert Salceanu
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
53
Patrick Popa
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
31
Matei Goga
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Остались в запасе
31
Adrian Briciu
ВР
21
Robert Salceanu
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
53
Patrick Popa
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Университатя - Рапид
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
432
470
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
23234
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0 : 0
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Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
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Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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2 : 1
03.05.2026
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Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
Рапид
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