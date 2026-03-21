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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Арджеш Питешти - Университатя Клуж
Арджеш Питешти - Университатя Клуж: обзор матча 21 марта 2026
Арджеш Питешти
21.03.2026, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 2 тур
0 : 1
Завершен
Университатя Клуж
82'
C. Căbuz (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арджеш Питешти - Университатя Клуж
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Эдвинас Гертмонас
90'
+3'
Замена
Claudiu Micovschi
️️️️➡️️
Florin Borța
87'
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Leard Sadriu
87'
87'
Замена
Юг Станоев
️️️️➡️️
I. Macalou
87'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Cătălin Căbuz
Замена
Dorinel Oancea
️️️️➡️️
Costinel Tofan
73'
72'
Замена
A. Fabry
️️️️➡️️
Дан Нистор
Желтая карточка
Leard Sadriu
68'
Замена
Robert Moldoveanu
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
46'
45'
+4'
39'
Замена
Miguel Silva
️️️️➡️️
Оукасс Менди
39'
Замена
Omar El Sawy
️️️️➡️️
Alin Chintes
38'
Травма
Alin Chintes
36'
Желтая карточка
Оукасс Менди
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
2
Costinel Tofan
(К)
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
6
Mario Tudose
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Дан Нистор
(К)
ЦП
94
Ovidiu Bic
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
99
Robert Moldoveanu
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
Университатя Клуж
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
88
Omar El Sawy
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
13
A. Fabry
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-2-2-3
34
23
15
6
2
22
Раца
27
17
16
21
Беттаиб
3
4-1-1-4
30
Гертмонас
24
Миканович
4
Кубис
2
6
Кристя
7
Драмме
10
Нистор
29
Менди
17
Лукич
19
94
23
19
19
23
2
26
26
2
16
99
99
16
3
42
42
3
29
Менди
28
28
29
Менди
2
88
88
2
7
Драмме
8
8
7
Драмме
19
33
Станоев
33
Станоев
19
10
Нистор
13
13
10
Нистор
Остались в запасе
Арджеш Питешти
Университатя Клуж
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Арджеш Питешти - Университатя Клуж
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
287
384
Сейвы
1
1
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Stadionul Orasenesc, Mioveni
Посещаемость:
4288
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1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 6 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
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Румыния. Лига I, 6 тур
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25.04.2026
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