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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Металоглобус - Чиксереда Меркуря Чук
Металоглобус - Чиксереда Меркуря Чук: обзор матча 13 апреля 2026
Металоглобус
13.04.2026, понедельник, 15:30
Румыния. Лига I, 4 тур
0 : 1
Завершен
Чиксереда Меркуря Чук
28'
M. Eppel (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металоглобус - Чиксереда Меркуря Чук
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
János Hegedűs
90'
+5
Желтая карточка
Лоранд Пашка
Желтая карточка
Aboubacar Camara
90'
+3
90'
+6'
81'
Замена
Wilhelm Loeper
️️️️➡️️
Anderson Santos
Замена
Ely Fernandes
️️️️➡️️
Yassine Zakir
78'
Замена
Moses Abbey
️️️️➡️️
D. Sabater
77'
73'
Замена
Zoltán-Efraim Bödő
️️️️➡️️
Darius Bota
73'
Замена
Zoárd Nagy
️️️️➡️️
M. Eppel
72'
Травма
Darius Bota
Замена
Alexandru Irimia
️️️️➡️️
Marian Laurențiu Lis
66'
Замена
Stefan Višić
️️️️➡️️
Dragoş Huiban
66'
Желтая карточка
Robert Neacsu
60'
46'
Замена
Szabolcs Dusinszki
️️️️➡️️
Bence Végh
Замена
Robert Neacsu
️️️️➡️️
Andrei Sava
46'
Травма
Andrei Sava
45'
45'
+3'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Eppel
Желтая карточка
Майк Сестор
26'
19'
Замена
Gustavinho
️️️️➡️️
Ласло Кляйнхайзлер
18'
Травма
Ласло Кляйнхайзлер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
75
Майк Сестор
ВР
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
18
Александру Тирля
ПЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
11
Dragoş Huiban
ЦФ
5
D. Sabater
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Чиксереда Меркуря Чук
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Raul Palmeș
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
8
Szilard Veres
(К)
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Металоглобус
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
22
Robert Neacsu
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
15
Alexandru Irimia
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
9
Stefan Višić
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
Чиксереда Меркуря Чук
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
22
Gustavinho
ЦФ
99
Zoárd Nagy
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
3-3-3
1
30
13
18
Тирля
6
8
24
7
5
11
4-3-1-3
3
24
29
6
Пашка
8
97
55
30
Кляйнхайзлер
27
11
94
13
22
22
13
7
15
15
7
5
17
17
5
11
9
9
11
24
10
10
24
97
18
18
97
55
20
20
55
30
Кляйнхайзлер
22
22
30
Кляйнхайзлер
27
99
99
27
11
7
7
11
Остались в запасе
Металоглобус
Чиксереда Меркуря Чук
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
54
D. Brugger
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Остались в запасе
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
Остались в запасе
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
54
D. Brugger
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Главный тренер
Роберт Ильеш
Статистика матча Металоглобус - Чиксереда Меркуря Чук
3
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
441
272
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Ovidiu Robu, Romania
Стадион:
Металоглобус
Посещаемость:
176
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Металоглобус
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
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