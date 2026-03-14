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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Динамо
Рапид - Динамо: обзор матча 14 марта 2026
Рапид
14.03.2026, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 1 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
38'
C. Grameni
67'
К. Петрила
85'
C. Vulturar
9'
Д. Армстронг (П)
47'
К. Кыржан
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Динамо
Завершен
Желтая карточка
A. Pascanu
90'
+6
Желтая карточка
Алекс Добре
90'
+1
Желтая карточка
Якуб Громада
90'
90'
+6'
Замена
Gabriel Gheorghe
️️️️➡️️
Алекс Добре
89'
Замена
Talisson
️️️️➡️️
Constantin Grameni
89'
Замена
Якуб Громада
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
89'
ГОЛ! 3:2!
Cătălin Vulturar
Пас отдал
Ларс Крамер
85'
83'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
Дэнни Армстронг
83'
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Альберто Соро
80'
Желтая карточка
Valentin Țicu
76'
Замена
Cristian Mihai
️️️️➡️️
A. Pop
75'
Замена
Джордан Икоко
️️️️➡️️
Maxime Sivis
Желтая карточка
Elvir Koljić
74'
74'
Желтая карточка
Maxime Sivis
71'
Замена
Valentin Țicu
️️️️➡️️
Раул Опруц
ГОЛ! 2:2!
Клаудиу Петрила
Пас отдал
Elvir Koljić
67'
Желтая карточка
Cătălin Vulturar
64'
58'
Желтая карточка
Александру Муси
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Daniel Paraschiv
55'
47'
ГОЛ! 1:2!
Кэтэлин Кыржан
Пас отдал
Александру Муси
45'
+2'
ГОЛ! 1:1!
Constantin Grameni
Пас отдал
Клаудиу Петрила
38'
36'
Желтая карточка
Эдди Гнаоре
Желтая карточка
Răzvan Onea
30'
26'
Желтая карточка
Дэнни Армстронг
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Дэнни Армстронг
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
(К)
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Альберто Соро
ПВ
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Рапид
1
Деян Илиев
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
18
Кадер Кейта
ОП
33
Talisson
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
55
Valentin Țicu
ЦЗ
28
Mario Alexandru Din Licaciu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
19
Adrian Mazilu
ЦФ
3-2-3-2
16
Айоани
19
6
Крамер
24
15
8
10
Петрила
80
Морутан
29
Добре
30
5
3-2-3-2
1
Эпасси
30
Дуту
15
3
Опруц
8
Гнаоре
10
Кыржан
77
Армстронг
7
Муси
29
Соро
99
27
80
Морутан
14
Громада
14
Громада
80
Морутан
8
33
33
8
30
7
7
30
29
Добре
98
98
29
Добре
3
Опруц
55
55
3
Опруц
27
32
Икоко
32
Икоко
27
99
21
21
99
29
Соро
17
Миланов
17
Миланов
29
Соро
77
Армстронг
23
23
77
Армстронг
Остались в запасе
Рапид
Динамо
1
Деян Илиев
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
73
Alexandru Roșca
ВР
28
Mario Alexandru Din Licaciu
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
19
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
28
Mario Alexandru Din Licaciu
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
19
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Рапид - Динамо
6
1
5
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
18
Офсайды
1
1
Количество передач
408
358
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Посещаемость:
12478
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1 : 2
29.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
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0 : 0
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Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
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Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
Рапид
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Динамо
1 : 2
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1 : 1
23.05.2026
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Динамо
0 : 0
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