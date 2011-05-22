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АПЛ 2026/2027
Болтон - Манчестер Сити
Болтон - Манчестер Сити: обзор матча 22 мая 2011
Болтон
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
43'
Д. Лескотт
62'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Сити
Замена
Р. Вабара
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Красная карточка
Д. Старридж
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Замена
Родриго
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
И. Класнич
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Т. Коэн
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Джонсон
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
А. Джонсон
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
К. Дэйвис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болтон
21
Тамир Коэн
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Манчестер Сити
58
Рис Вабара
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
11
Элмандер
15
Старридж
24
Дэйвис
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
28
Боята
4
Компани
11
Джонсон
42
Туре
18
Бэрри
34
Де Йонг
21
Сильва
32
Тевес
11
Элмандер
21
Коэн
21
Коэн
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
19
Родриго
19
Родриго
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
39
Класнич
39
Класнич
31
Тэйлор
5
Сабалета
58
Вабара
58
Вабара
5
Сабалета
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
11
Джонсон
10
Джеко
10
Джеко
11
Джонсон
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Сити
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Болтон - Манчестер Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
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Манчестер Сити
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Рибок
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