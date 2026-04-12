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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Оденсе
Силькеборг - Оденсе: обзор матча 12 апреля 2026
Силькеборг
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Оденсе
67'
П. Ганшаш
71'
О. Росс
89'
Т. Адамсен
27'
M. McCoy
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Оденсе
Завершен
Замена
Julius Nielsen
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
90'
+1
90'
Желтая карточка
Николас Бюрги
Желтая карточка
Каллум Маккоуэтт
90'
90'
+6'
ГОЛ! 3:1!
Тонни Адамсен
Пас отдал
Mads Freundlich
89'
84'
Замена
Bjørn Paulsen
️️️️➡️️
Жей-Рой Грот
82'
Замена
Адам Серенсен
️️️️➡️️
Leeroy Owusu
82'
Замена
William Martin
️️️️➡️️
Исмаила Уедраого
Гол отменен - офсайд
Андреас Поульсен
82'
72'
Замена
Йона Немец
️️️️➡️️
Noah Ganaus
Замена
Alexander Simmelhack
️️️️➡️️
Юнес Бакиз
72'
Замена
Mads Larsen
️️️️➡️️
Wiliam Kirk
72'
72'
Замена
Фиете Арп
️️️️➡️️
Ансси Сухонен
ГОЛ! 2:1!
Оливер Росс
Пас отдал
Тонни Адамсен
71'
ГОЛ! 1:1!
Педру Ганшаш
Пас отдал
Тонни Адамсен
67'
Замена
Оливер Росс
️️️️➡️️
Adam Wikman
46'
Замена
Mads Freundlich
️️️️➡️️
Софус Бергер
46'
45'
+3'
27'
ГОЛ! 0:1!
Marcus McCoy
Пас отдал
Расмус Фалк-Йенсен
Пенальти не реализован
Тонни Адамсен
20'
18'
Желтая карточка
Julius Berthel Askou
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Софус Бергер
ЦП
27
Wiliam Kirk
ЦП
6
Adam Wikman
ЦП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
17
Noah Ganaus
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
8
Йеппе Андерсен
ОП
33
Mads Freundlich
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
23
William Martin
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
4-3-2-1
1
Ларсен
19
Гаммельбю
4
Ганшаш
2
Поульсен
3
Эстрем
14
Бергер
27
6
10
Бакиз
17
Маккоуэтт
23
Адамсен
3-1-2-4
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
10
Сухонен
18
20
8
Фалк-Йенсен
31
Грот
17
14
Бергер
33
33
14
Бергер
27
20
20
27
17
Маккоуэтт
36
36
17
Маккоуэтт
6
11
Росс
11
Росс
6
10
Бакиз
9
9
10
Бакиз
20
3
Серенсен
3
Серенсен
20
22
Уедраого
23
23
22
Уедраого
31
Грот
4
4
31
Грот
17
11
Немец
11
Немец
17
10
Сухонен
7
Арп
7
Арп
10
Сухонен
Остались в запасе
Силькеборг
Оденсе
30
Аске Андресен
ВР
8
Йеппе Андерсен
ОП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Тео Сандер
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
8
Йеппе Андерсен
ОП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
Точно не сыграют
Александер Буш
ЦЗ
Alexander Madsen
ЦЗ
M. Oxenberg
Pontus Rödin
ЦЗ
Villads Westh
ЦП
Оденсе
Точно не сыграют
Якоб Бонде
ЦП
Статистика матча Силькеборг - Оденсе
1
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
7
Офсайды
3
2
Количество передач
533
592
Сейвы
7
6
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.74
2.97
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Посещаемость:
5670
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