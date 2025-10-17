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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Циндао Вест Кост
Хэнань - Циндао Вест Кост: онлайн-трансляция 09 августа 2026
Хэнань
09.08.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 22 тур
- : -
Не начался
Циндао Вест Кост
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Live: Хэнань - Циндао Вест Кост
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Статистика матча Хэнань - Циндао Вест Кост
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5
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
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- : -
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