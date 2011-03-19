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Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 19 марта 2011
Вест Бромвич
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
3'
С. Рид
58'
П. Одемвингие
70'
А. Аршавин
77'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Замена
М. Фортуне
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 2:1!
А. Аршавин
Пас отдал
М. Шамах
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Денилсон
Замена
М. Чех
️️️️
П. Шарнер
Желтая карточка
Н. Денилсон
Желтая карточка
А. Мейте
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Рид
Пас отдал
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-4-1
33
Карсон
20
Шарнер
13
Ольссон
4
Мейте
3
Шори
18
Рид
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
27
Одемвингие
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Санья
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Клиши
15
Денилсон
21
Рэмзи
10
Уилшир
14
Насри
28
Аршавин
32
ван Перси
20
Шарнер
16
Чех
16
Чех
20
Шарнер
27
Одемвингие
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Одемвингие
21
Рэмзи
32
Бендтнер
32
Бендтнер
21
Рэмзи
15
Денилсон
27
Шамах
27
Шамах
15
Денилсон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хоуторнс
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