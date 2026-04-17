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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 17 апреля 2026
Юньнань Юкунь
17.04.2026, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
41'
А. Килес
52'
Г. Шеттине
81'
А. Килес
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Завершен
90'
+7'
88'
Замена
Li Yongjia
️️️️➡️️
Хадаш
Замена
Zihao Yang
️️️️➡️️
Zichang Huang
86'
Замена
Ke Shi
️️️️➡️️
Синь Сю
86'
Замена
Zhao Yuhao
️️️️➡️️
A. Ionita II
86'
85'
Желтая карточка
Xie Weijun
84'
Замена
Junxian Liu
️️️️➡️️
Альберто Килес
81'
ГОЛ! 0:3!
Альберто Килес
Пас отдал
Гильерме Шеттине
77'
Замена
Chen Zhexuan
️️️️➡️️
Цюмин Ван
Вторая желтая
Chenliang Zhang
70'
Желтая карточка
Zichang Huang
62'
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
Zhang Yufeng
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
Гильерме Шеттине
Пас отдал
Альберто Килес
46'
Замена
Dun Ba
️️️️➡️️
Zhenghao Wang
46'
Замена
Гильерме Шеттине
️️️️➡️️
Ji Shengpan
45'
+5
Желтая карточка
Zhenghao Wang
45'
+4'
41'
ГОЛ! 0:1!
Альберто Килес
Пас отдал
Zhenghao Wang
33'
Желтая карточка
Fan Yang
Желтая карточка
Chenliang Zhang
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
20
Miao Tang
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
8
Хадаш
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Юньнань Юкунь
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
26
Haoran Zhang
ВР
21
Qi Yuxi
ВР
27
Sirong Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
24
Chen Zhexuan
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
2-1-4-3
1
33
Буркэ
26
34
Винисиус
20
10
15
8
Сю
9
Клебер
11
19
3-5-2
25
4
3
6
17
30
Ван
5
Грау
8
Хадаш
20
9
Килес
11
8
Сю
5
5
8
Сю
19
21
21
19
15
27
27
15
10
6
6
10
30
Ван
24
24
30
Ван
8
Хадаш
22
22
8
Хадаш
3
29
29
3
20
7
Шеттине
7
Шеттине
20
9
Килес
19
19
9
Килес
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Тяньцзинь Цзиньмэнь
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
26
Haoran Zhang
ВР
21
Qi Yuxi
ВР
27
Sirong Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
24
Jianxian Yu
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
26
Haoran Zhang
ВР
21
Qi Yuxi
ВР
27
Sirong Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Юньнань Юкунь - Тяньцзинь Цзиньмэнь
2
1
3
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
9
Офсайды
4
2
Количество передач
478
210
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.46
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
22015
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