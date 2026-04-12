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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Хайню
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Хайню: обзор матча 12 апреля 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Циндао Хайню
77'
Г. Шеттине
90+11'
F. Yang (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Хайню
Завершен
90'
+11
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Fan Yang
Замена
Junxian Liu
️️️️➡️️
Хадаш
90'
+10
90'
+8'
Желтая карточка
Li Yongjia
86'
Замена
Li Yongjia
️️️️➡️️
Цюмин Ван
84'
Замена
Zhenghao Wang
️️️️➡️️
Xinghan Wu
83'
83'
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Jin Yonghao
Красная карточка
Jiahui Huang
81'
81'
Травма
Jin Yonghao
ГОЛ! 1:0!
Гильерме Шеттине
77'
Замена
Гильерме Шеттине
️️️️➡️️
Xie Weijun
72'
70'
Замена
Shiwei Che
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
70'
Замена
Cheuk Pan Ngan
️️️️➡️️
Senwen Luo
70'
Замена
Long Song
️️️️➡️️
Li Suda
Желтая карточка
Xinghan Wu
45'
+1
45'
+3'
42'
Желтая карточка
Senwen Luo
33'
Желтая карточка
Jin Yonghao
Желтая карточка
Jiahui Huang
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
8
Хадаш
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Тяньцзинь Цзиньмэнь
26
Haoran Zhang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
2-5-3
21
4
6
30
Ван
14
5
Грау
8
Хадаш
17
9
Килес
11
29
4-1-4-1
28
29
4
26
Анджелкович
37
6
Эджума
7
8
34
31
10
17
3
3
17
30
Ван
22
22
30
Ван
8
Хадаш
19
19
8
Хадаш
11
7
Шеттине
7
Шеттине
11
29
23
23
29
31
24
24
31
8
30
30
8
34
19
19
34
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Циндао Хайню
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Циндао Хайню
3
1
2
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
326
355
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.92
Информация о матче
Главный судья:
Zhao Liu, China
Стадион:
TEDA Football Stadium, Tianjin
Посещаемость:
20079
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- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
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- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
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- : -
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