Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Юньнань Юкунь
Хэнань - Юньнань Юкунь: обзор матча 15 марта 2026
Хэнань
15.03.2026, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Юньнань Юкунь
30'
Х. Мбула
69'
Клебер (АГ)
50'
O. Taty Maritu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Юньнань Юкунь
Завершен
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Бруно Назарио
90'
+5
90'
+4
Замена
️️️️➡️️
Синь Сю
90'
+1
Желтая карточка
Han Zilong
90'
+7'
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Хорди Мбула
88'
85'
Замена
Zichang Huang
️️️️➡️️
Кайо Винисиус
85'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Hanwen Deng
Замена
️️️️➡️️
Yihao Zhong
75'
71'
Замена
️️️️➡️️
Chugui Ye
71'
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
A. Ionita II
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Клебер
69'
68'
Желтая карточка
Андрей Буркэ
50'
ГОЛ! 1:1!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
A. Ionita II
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Chao He
46'
45'
+3
Желтая карточка
Hanwen Deng
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Хорди Мбула
Пас отдал
Gustavo
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Юньнань Юкунь
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
4
Songyi Li
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
3-1-4-1-1
18
4
23
2
Майдана
6
Ван
22
21
10
Назарио
7
14
Мбула
9
4-1-3-2
1
33
Буркэ
21
25
26
34
Винисиус
8
Сю
10
7
9
Клебер
11
14
Мбула
3
Гербиг
3
Гербиг
14
Мбула
21
15
15
21
10
Назарио
13
13
10
Назарио
25
20
20
25
10
27
27
10
34
Винисиус
19
19
34
Винисиус
Остались в запасе
Хэнань
Юньнань Юкунь
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
4
Songyi Li
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Остались в запасе
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
4
Songyi Li
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Хэнань - Юньнань Юкунь
3
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
14
Офсайды
4
5
Количество передач
329
412
Сейвы
5
4
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.52
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
19621
Новости команд
Все
Хэнань
Юньнань Юкунь
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Хэнань
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
19.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 12 тур
Хэнань
1 : 0
15.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 11 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 0
09.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: