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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 15 января 2011
Вест Хэм
15.01.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
13'
Р. ван Перси
39'
Т. Уолкотт
75'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Травма
У. Бридж
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
К. Гиббс
️️️️
С. Насри
Замена
Н. Денилсон
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. ван Перси
Травма
К. Коул
Замена
П. Баррера
️️️️
Ф. Сирс
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
М. Нобл
19'
Желтая карточка
Ж. Фобер
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
20
Завон Хайнс
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Фредди Сирс
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Арсенал
3
Киран Гиббс
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-3-2-1
31
Грин
3
Бридж
5
Томкинс
4
Апсон
36
Фобер
16
Нобл
23
Спектор
15
Ковач
20
Хайнс
20
Сирс
24
Коул
4-1-1-3-1
13
Щесны
27
Эбуэ
5
Джуру
6
Косиельни
3
Клиши
10
Уилшир
8
Сонг
32
Уолкотт
4
Фабрегас
14
Насри
32
ван Перси
20
Сирс
16
Баррера
16
Баррера
20
Сирс
16
Нобл
11
Боа Морте
11
Боа Морте
16
Нобл
14
Насри
3
Гиббс
3
Гиббс
14
Насри
4
Фабрегас
15
Денилсон
15
Денилсон
4
Фабрегас
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Остались в запасе
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Россия 1" 20:25 (прямая) "Спорт 1" 20:25 (прямая)
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