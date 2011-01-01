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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 января 2011
Вест Бромвич
01.01.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
Д. Моррисон
3'
У. Руни
75'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Фортуне
️️️️
Ю. Мулумбу
+4
+2
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
Чичарито
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
У. Руни
Замена
Фабио
️️️️
Г. Невилл
Замена
С. Тчои
️️️️
П. Ибаньес
Замена
Д. Зуиверлон
️️️️
С. Рид
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Обертан
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррисон
14'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Манчестер Юнайтед
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
16
Чех
20
Шарнер
19
Ибаньес
18
Рид
7
Томас
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Дорранс
11
Брант
27
Одемвингие
4-4-2
29
Кушчак
0
Невилл
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
32
Обертан
16
Кэррик
28
Андерсон
24
Флетчер
32
Руни
10
Бербатов
18
Рид
51
Зуиверлон
51
Зуиверлон
18
Рид
21
Мулумбу
32
Фортуне
32
Фортуне
21
Мулумбу
19
Ибаньес
22
Тчои
22
Тчои
19
Ибаньес
0
Невилл
2
Фабио
2
Фабио
0
Невилл
32
Обертан
24
Гибсон
24
Гибсон
32
Обертан
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
12
Бебе
ЛВ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Хоуторнс
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