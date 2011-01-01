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Бирмингем Сити - Арсенал
Бирмингем Сити - Арсенал: обзор матча 01 января 2011
Бирмингем Сити
01.01.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
13'
Р. ван Перси
58'
С. Насри
66'
Р. Джонсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Арсенал
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Н. Жигич
️️️️
Л. Бойер
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. Джонсон
Замена
А. Глеб
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
С. Данн
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Желтая карточка
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
28
Джонсон
24
Данн
24
Риджуэлл
2
Карр
22
Босежур
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Бойер
16
Фергюсон
35
Джером
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
6
Косиельни
5
Джуру
3
Клиши
4
Фабрегас
8
Сонг
10
Уилшир
14
Насри
32
Уолкотт
32
ван Перси
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
22
Босежур
11
Глеб
11
Глеб
22
Босежур
8
Бойер
19
Жигич
19
Жигич
8
Бойер
10
Уилшир
15
Денилсон
15
Денилсон
10
Уилшир
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Арсенал
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бирмингем Сити - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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