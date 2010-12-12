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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 12 декабря 2010
Тоттенхэм
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Челси
15'
Р. Павлюченко
70'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
+4
Желтая карточка
Д. Дрогба
+3
Пенальти не реализован!
Д. Дрогба
Замена
Сандро
️️️️
У. Паласиос
Травма
У. Паласиос
Замена
Р. Кин
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
М. Эссьен
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
П. Чех
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Калу
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Дефо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Рамирес
АП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
20
Доусон
21
Хаттон
18
Бэйл
10
Модрич
8
Паласиос
12
Леннон
9
Дефо
10
Павлюченко
4-2-3-1
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
2
Эссьен
8
Калу
7
Рамирес
13
Малуда
39
Анелька
8
Паласиос
30
Сандро
30
Сандро
8
Паласиос
10
Павлюченко
7
Кин
7
Кин
10
Павлюченко
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Лэмпард
13
Малуда
8
Калу
15
Старридж
15
Старридж
8
Калу
12
Оби Микел
11
Дрогба
11
Дрогба
12
Оби Микел
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:45 (прямая)
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