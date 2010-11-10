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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 10 ноября 2010
Вулверхэмптон
10.11.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
1'
М. Шамах
90'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Замена
С. Насри
️️️️
А. Аршавин
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 0:2!
М. Шамах
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Уорд
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Р. Стирмен
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
М. Мансьенн
Желтая карточка
Н. Денилсон
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Д. Уилшир
Замена
С. Хант
️️️️
Д. Эдвардс
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Шамах
Пас отдал
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-5-1
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Берра
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
16
Эдвардс
10
Мильяш
3
Уорд
9
Дойл
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Клиши
10
Уилшир
4
Фабрегас
8
Сонг
10
Росицки
28
Аршавин
27
Шамах
16
Эдвардс
12
Хант
12
Хант
16
Эдвардс
28
Мансьенн
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
28
Мансьенн
3
Уорд
26
Флетчер
26
Флетчер
3
Уорд
28
Аршавин
14
Насри
14
Насри
28
Аршавин
10
Уилшир
15
Денилсон
15
Денилсон
10
Уилшир
27
Шамах
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Шамах
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Войцех Щесны
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
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