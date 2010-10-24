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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 октября 2010
Сток Сити
24.10.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
81'
Т. Шанли
27'
Чичарито
86'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Г. Обертан
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
П. Эвра
ГОЛ! 1:1!
Т. Шанли
Пас отдал
М. Уилсон
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Д. Пеннант
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. О'Ши
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Уолтерс
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
Д. Хиггинботэм
️️️️
Д. Коллинс
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
У. Браун
️️️️
Г. Невилл
Желтая карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
Г. Невилл
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Н. Видич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-3-2
29
Соренсен
6
Хут
25
Файе
17
Шоукросс
4
Коллинс
36
Уилсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
5
Делап
9
Джонс
19
Уолтерс
3-2-2-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
5
Фердинанд
0
Невилл
27
Эвра
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
4
Коллинс
3
Хиггинботэм
3
Хиггинботэм
4
Коллинс
7
Пеннант
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
7
Пеннант
19
Уолтерс
9
Шанли
9
Шанли
19
Уолтерс
0
Невилл
30
Браун
30
Браун
0
Невилл
16
О'Ши
16
Кэррик
16
Кэррик
16
О'Ши
22
Скоулз
32
Обертан
32
Обертан
22
Скоулз
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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