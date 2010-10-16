Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 16 октября 2010
Манчестер Юнайтед
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
5'
Чичарито
25'
Нани
50'
П. Эвра (АГ)
55'
С. Тчои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
Желтая карточка
С. Карсон
Замена
Р. Беднар
️️️️
М. Фортуне
Замена
У. Руни
️️️️
Андерсон
Замена
П. Скоулз
️️️️
М. Кэррик
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Тчои
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 2:2!
С. Тчои
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. Эвра
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Гиггз
Желтая карточка
Н. Шори
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Д. Бербатов
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
16
Кэррик
28
Андерсон
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
3-2-3-2
33
Карсон
18
Хара
30
Тамаш
13
Ольссон
20
Шарнер
3
Шори
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
32
Фортуне
22
Тчои
11
Гиггз
24
Гибсон
24
Гибсон
11
Гиггз
16
Кэррик
22
Скоулз
22
Скоулз
16
Кэррик
28
Андерсон
32
Руни
32
Руни
28
Андерсон
22
Тчои
7
Томас
7
Томас
22
Тчои
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
32
Фортуне
19
Беднар
19
Беднар
32
Фортуне
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+