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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 25 сентября 2010
Арсенал
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
75'
С. Насри
90+1'
С. Насри
50'
П. Одемвингие
52'
Г. Хара
72'
Д. Томас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:3!
С. Насри
Пас отдал
А. Аршавин
+1
Желтая карточка
Т. Росицки
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:3!
С. Насри
ГОЛ! 0:3!
Д. Томас
Замена
С. Рид
️️️️
П. Шарнер
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
К. Вела
️️️️
Л. Косиельни
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Диаби
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Скиллачи
ГОЛ! 0:2!
Г. Хара
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Д. Томас
Пенальти не реализован!
К. Брант
Желтая карточка
Й. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
27
Эммануэль Эбуэ
ОП
14
Самир Насри
ЦП
8
Александр Сонг
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
(К)
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
20
Пауль Шарнер
ЦП
11
Крис Брант
АП
7
Джеймс Моррисон
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-1-3-2
1
Альмуния
3
Клиши
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Санья
27
Эбуэ
5
Диаби
14
Насри
8
Сонг
28
Аршавин
27
Шамах
4-1-3-1-1
33
Карсон
18
Хара
13
Ольссон
19
Ибаньес
3
Шори
21
Мулумбу
7
Моррисон
20
Шарнер
7
Томас
11
Брант
27
Одемвингие
5
Скиллачи
10
Уилшир
10
Уилшир
5
Скиллачи
5
Диаби
10
Росицки
10
Росицки
5
Диаби
6
Косиельни
10
Вела
10
Вела
6
Косиельни
20
Шарнер
18
Рид
18
Рид
20
Шарнер
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
Тамаш
22
Тчои
22
Тчои
Тамаш
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Боаз Майхилл
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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