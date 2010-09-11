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Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2010
Эвертон
11.09.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
40'
С. Пиенаар
90+1'
Т. Кэхилл
90+2'
М. Артета
43'
Д. Флетчер
48'
Н. Видич
66'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 3:3!
М. Артета
+2
ГОЛ! 2:3!
Т. Кэхилл
+1
Замена
П. Джи Сун
️️️️
П. Эвра
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Т. Хибберт
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 1:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Скоулз
ГОЛ! 1:2!
Н. Видич
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
Р. Гиггз
ГОЛ! 1:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-3-4
1
Ховард
19
Ягиелка
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
20
Пиенаар
17
Кэхилл
25
Феллайни
21
Осман
3-2-3-1-1
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
35
Эванс
0
Невилл
27
Эвра
11
Гиггз
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
10
Бербатов
2
Хибберт
23
Коулмен
23
Коулмен
2
Хибберт
5
Хейтинга
24
Айегбени
24
Айегбени
5
Хейтинга
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
27
Эвра
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
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