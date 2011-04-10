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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 10 апреля 2011
Металлург
10.04.2011, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
45'
А. Цуриков
46'
А. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Цуриков
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Д. Еременко
️️️️
Фабиано
Замена
О. Гусев
️️️️
Р. Зозуля
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Кравец
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Несмачный
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
ГОЛ! 1:0!
А. Цуриков
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
Жуниор
Желтая карточка
В. Вернидуб
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
38
Фабиано
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Иван Спичка
ЦП
18
Жеферсон
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
15
Фабиу
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-3-1-2
22
Безотосный
99
Арури
4
Матеус
39
Опанасенко
15
Вернидуб
11
Ашраф
9
Цуриков
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Рудыка
38
Фабиано
3-2-1-1-3
1
Шовковский
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
5
Несмачный
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
88
Алиев
11
Кравец
10
Зозуля
7
Шевченко
9
Цуриков
8
Сидорчук
8
Сидорчук
9
Цуриков
38
Фабиано
6
Еременко
6
Еременко
38
Фабиано
10
Зозуля
20
Гусев
20
Гусев
10
Зозуля
5
Несмачный
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
5
Несмачный
11
Кравец
0
Милевский
0
Милевский
11
Кравец
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
4
Иван Спичка
ЦП
18
Жеферсон
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
4
Иван Спичка
ЦП
18
Жеферсон
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Фабиу
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Металлург - Динамо К
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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