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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Таврия
Металлург - Таврия: обзор матча 20 марта 2011
Металлург
20.03.2011, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
40'
Фабиано
54'
Е. Писоцкий
90+1'
А. Каблаш
90+3'
Л. Идахор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Таврия
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Жуниор
+3
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Идахор
Желтая карточка
А. Цуриков
+2
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Каблаш
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Желтая карточка
И. Галюза
Замена
А. Нестеров
️️️️
М. Ашраф
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
ГОЛ! 2:0!
Е. Писоцкий
Замена
Леандро
️️️️
В. Гигиадзе
Замена
А. Каблаш
️️️️
Р. Платон
Желтая карточка
С. Рудыка
Замена
Фабиу
️️️️
Д. Еременко
ГОЛ! 1:0!
Фабиано
Желтая карточка
М. Ашраф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
16
Сеяд Рамович
ВР
4
Матеус
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
6
Дмитрий Еременко
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
38
Фабиано
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Айодежи Браун
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Фабиу
ЦФ
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
3-3-2-2
16
Рамович
4
Матеус
4
Тейку
39
Опанасенко
9
Цуриков
11
Ашраф
42
Писоцкий
6
Еременко
10
Жуниор
9
Рудыка
38
Фабиано
4-2-4
13
Кахриман
16
Браун
5
Маркович
20
Монахов
3
Донец
22
Любенович
2
Галюза
24
Платон
20
Гигиадзе
7
Шиндер
11
Идахор
11
Ашраф
5
Нестеров
5
Нестеров
11
Ашраф
10
Жуниор
8
Сидорчук
8
Сидорчук
10
Жуниор
6
Еременко
15
Фабиу
15
Фабиу
6
Еременко
24
Платон
29
Каблаш
29
Каблаш
24
Платон
20
Гигиадзе
28
Леандро
28
Леандро
20
Гигиадзе
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Металлург
Таврия
99
Мохамед Арури
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
55
Иван Граф
ЦЗ
12
Виталий Постранский
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
99
Мохамед Арури
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Остались в запасе
55
Иван Граф
ЦЗ
12
Виталий Постранский
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлург - Таврия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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2017.11.22 17:14
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