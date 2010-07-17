Ворскла - Мариуполь

|23 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Ворскла
|3:0
|Мариуполь
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|0:0
|Ворскла
|23 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Ворскла
|3:0
|Мариуполь
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|0:0
|Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|30
|23
|3
|4
|53:16
|+37
|72
|2.
|Динамо К
|30
|20
|5
|5
|60:24
|+36
|65
|3.
|Металлист
|30
|18
|6
|6
|58:26
|+32
|60
|4.
|Днепр Дп
|30
|16
|9
|5
|46:20
|+26
|57
|5.
|Карпаты
|30
|13
|9
|8
|41:34
|+7
|48
|6.
|Ворскла
|30
|10
|9
|11
|37:32
|+5
|39
|7.
|Таврия
|30
|10
|9
|11
|44:46
|-2
|39
|8.
|Металлург Д
|30
|11
|5
|14
|36:45
|-9
|38
|9.
|Арсенал К
|30
|10
|7
|13
|36:38
|-2
|37
|10.
|30
|9
|7
|14
|26:38
|-12
|34
|11.
|Волынь
|30
|9
|7
|14
|27:49
|-22
|34
|12.
|Заря
|30
|7
|9
|14
|28:40
|-12
|30
|13.
|Кривбасс
|30
|6
|11
|13
|27:45
|-18
|29
|14.
|Мариуполь
|30
|7
|8
|15
|45:67
|-22
|29
|15.
|30
|7
|6
|17
|26:48
|-22
|27
|16.
|Металлург З
|30
|6
|6
|18
|18:40
|-22
|24