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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 10 июля 2010
Волынь
10.07.2010, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Ворскла
6'
В. Сачко
31'
А. Янузи
40'
В. Сачко
84'
Д. Есин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Желтая карточка
О. Омоко
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маркоски
ГОЛ! 0:4!
Д. Есин
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Г. Ярмаш
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
О. Красноперов
Замена
Е. Павлов
️️️️
С. Рачич
Замена
Р. Лопес
️️️️
О. Женюх
Желтая карточка
С. Стевич
Желтая карточка
С. Рачич
ГОЛ! 0:3!
В. Сачко
ГОЛ! 0:2!
А. Янузи
Замена
В. Ковалюк
️️️️
М. Лисовой
ГОЛ! 0:1!
В. Сачко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
5
Максим Лисовой
ОП
35
Саша Стевич
ОП
8
Олег Женюх
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Стеван Рачич
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
37
Владимир Ковалюк
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-2-2-2
29
Ндое
30
Симинин
15
Шандрук
41
Омоко
25
Семочко
5
Лисовой
35
Стевич
8
Женюх
7
Герасимюк
5
Майкон
11
Рачич
4-1-2-1-2
1
Долганский
16
Ярмаш
15
Кулаков
4
Даллку
33
Селин
0
Медведев
32
Красноперов
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
5
Лисовой
37
Ковалюк
37
Ковалюк
5
Лисовой
8
Женюх
5
Лопес
5
Лопес
8
Женюх
11
Рачич
18
Павлов
18
Павлов
11
Рачич
16
Ярмаш
17
Чеснаков
17
Чеснаков
16
Ярмаш
10
Маркоски
90
Безус
90
Безус
10
Маркоски
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Волынь - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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