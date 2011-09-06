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Евро-2024
Хорватия - Израиль
Хорватия - Израиль: обзор матча 06 сентября 2011
Хорватия
06.09.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 10 тур
3 : 1
Завершен
Израиль
47'
Л. Модрич
55'
Эдуардо
57'
Эдуардо
44'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Израиль
Замена
Н. Калинич
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
И. Стринич
Замена
И. Шехтер
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Э. Голаса
️️️️
Т. Коэн
ГОЛ! 3:1!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 2:1!
Эдуардо
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
ГОЛ! 1:1!
Л. Модрич
Замена
Г. Хаймов
️️️️
Д. Ават
Замена
Эдуардо
️️️️
О. Вукоевич
Замена
Т. Дуймович
️️️️
В. Чорлука
+2
Желтая карточка
Э. Захави
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
О. Бен Харуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Талеб Тватиха
ЦП
0
Ияд Хутаба
ЦП
0
Тамир Коэн
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Мато Яяло
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
0
Дор Малул
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
3-2-3-2
1
Плетикоса
3
Шимунич
6
Ловрен
5
Чорлука
3
Стринич
11
Срна
8
Вукоевич
19
Кранчар
10
Модрич
17
Манджукич
0
Елавич
2-5-2
0
Ават
20
Бен Харуш
3
Бен-Хаим
19
Тватиха
0
Хутаба
0
Коэн
7
Каял
0
Бенаюн
7
Захави
8
Хемед
5
Чорлука
16
Дуймович
16
Дуймович
5
Чорлука
0
Елавич
16
Калинич
16
Калинич
0
Елавич
8
Вукоевич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
8
Вукоевич
0
Ават
23
Хаймов
23
Хаймов
0
Ават
0
Коэн
20
Голаса
20
Голаса
0
Коэн
7
Захави
11
Шехтер
11
Шехтер
7
Захави
Остались в запасе
Хорватия
Израиль
23
Даниэль Субашич
ВР
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Мато Яяло
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Дор Малул
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Мато Яяло
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Дор Малул
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Луис Фернандес
Статистика матча Хорватия - Израиль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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