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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Франция
Беларусь - Франция: обзор матча 03 июня 2011
Беларусь
03.06.2011, пятница, 22:50
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 7 тур
1 : 1
Завершен
Франция
18'
Э. Абидаль (АГ)
20'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Франция
Замена
В. Глеб
️️️️
Т. Калачев
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Путило
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Б. Санья
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Абидаль
18'
17'
Желтая карточка
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
7
Сергей Омельянчук
(К)
ЦП
17
Ян Тигорев
ЦП
19
Максим Бордачев
АП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Алу Диарра
(К)
ЦП
19
Абу Диаби
ЦП
11
Самир Насри
ПП
19
Карим Бензема
ЦФ
15
Флоран Малуда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
4-4-1-1
1
Веремко
5
Трубило
18
Верховцов
4
Мартынович
4
Шитов
14
Путило
7
Омельянчук
17
Тигорев
23
Калачев
19
Бордачев
0
Воронков
4-4-2
1
Льорис
19
Санья
17
Рами
0
Сахо
3
Абидаль
11
Насри
18
Диарра
19
Диаби
7
Рибери
15
Малуда
19
Бензема
14
Путило
15
Кисляк
15
Кисляк
14
Путило
23
Калачев
17
Глеб
17
Глеб
23
Калачев
19
Диаби
20
Реми
20
Реми
19
Диаби
Остались в запасе
Беларусь
Франция
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
1
Юрий Жевнов
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
1
Юрий Жевнов
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Беларусь - Франция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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