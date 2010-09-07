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Евро-2024
Швейцария - Англия
Швейцария - Англия: обзор матча 07 сентября 2010
Швейцария
07.09.2010, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 2 тур
1 : 3
Завершен
Англия
71'
Д. Шакири
10'
У. Руни
69'
А. Джонсон
88'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Англия
ГОЛ! 1:3!
Д. Бент
Замена
М. Костанцо
️️️️
П. Швеглер
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 1:2!
Д. Шакири
ГОЛ! 0:2!
А. Джонсон
Вторая желтая
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Штреллер
️️️️
Д. Дежен
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Маргайрас
13'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Т. Уолкотт
10'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
0
Хавьер Маргайрас
АП
23
Давид Дежен
ПП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
0
Морено Костанцо
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Марко Штреллер
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Даррен Бент
ЦФ
4-3-1-2
1
Бенальо
13
Грихтинг
3
Циглер
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
20
Швеглер
8
Инлер
23
Дежен
0
Маргайрас
9
Фрай
19
Дердийок
4-3-1-2
1
Харт
2
Джонсон
5
Лескотт
16
Ягиелка
3
Коул
4
Джеррард
4
Милнер
15
Бэрри
14
Уолкотт
9
Дефо
10
Руни
20
Швеглер
0
Костанцо
0
Костанцо
20
Швеглер
0
Маргайрас
23
Шакири
23
Шакири
0
Маргайрас
23
Дежен
11
Штреллер
11
Штреллер
23
Дежен
10
Руни
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
10
Руни
14
Уолкотт
19
Джонсон
19
Джонсон
14
Уолкотт
9
Дефо
9
Бент
9
Бент
9
Дефо
Остались в запасе
Швейцария
Англия
12
Марко Вельфли
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Швейцария - Англия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Уэмбли
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