Новости
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Риека
Локомотива - Риека: онлайн-трансляция 02 мая 2026
Локомотива
02.05.2026, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
- : -
Не начался
Риека
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Локомотива - Риека
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Локомотива
Риека
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
«Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Шахтер» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:42
«Риека» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.94
22 октября 2025, 17:52
«Риека» после прихода американских инвесторов отказалась от двух сделок с клубами РПЛ
2 сентября 2025, 15:00
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
17 февраля 2024, 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
15 февраля 2024, 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
20 августа 2020, 20:20
1
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
19 декабря 2025, 10:46
«Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Шахтер» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:42
«Риека» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.94
22 октября 2025, 17:52
«Риека» после прихода американских инвесторов отказалась от двух сделок с клубами РПЛ
2 сентября 2025, 15:00
1
Хорватия. Футбольная лига
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
Истра 1961
- : -
20.01.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Вараждин
- : -
23.01.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Локомотива
- : -
24.01.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Риека
- : -
24.01.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Хайдук
- : -
25.01.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
Истра 1961
- : -
20.01.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Вараждин
- : -
23.01.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Локомотива
- : -
24.01.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Риека
- : -
24.01.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Хайдук
- : -
25.01.2026
Истра 1961
Последние матчи
