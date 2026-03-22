Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Риека: обзор матча 22 марта 2026

Горица
22.03.2026, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Риека
12' А. Эрцег 52' B. Bogojević 70' B. Bogojević 76' B. Bogojević
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Риека
Конец матча
Замена
O. Bakić ️️️️ I. Pozo
90' +2
Замена
M. Gashi ️️️️ А. Эрцег
90' +1
90'
+3'
86'
Желтая карточка
A. Barco
Замена
S. Kucis ️️️️ Д. Павичич
84'
Замена
L. Vrzić ️️️️ B. Bogojević
84'
83'
Желтая карточка
Г. Рукавина
Желтая карточка
Я. Филипович
79'
ГОЛ! 4:0! B. Bogojević
Пас отдал T. Epailly
76'
Замена
T. Epailly ️️️️ J. Pršir
72'
72'
Замена
Г. Рукавина ️️️️ Т. Фрук
71'
Замена
N. Bodetić ️️️️ C. Ouguehi
ГОЛ! 3:0! B. Bogojević
Пас отдал М. Чабрая
70'
Пенальти не реализован! J. Pršir
68'
ГОЛ! 2:0! B. Bogojević
Пас отдал J. Pršir
52'
46'
Замена
А. Гояк ️️️️ С. Виньято
Второй тайм
ГОЛ! 1:0! А. Эрцег
Пас отдал I. Pozo
12'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
10
Тони Фрук
АП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-4-3
71
Матияс
19
Чабрая
45
Перич
4
Филипович
8
25
24
Павичич
36
10
50
Эрцег
22
3-3-2-2
13
Зломислич
51
Хушич
55
45
Майсторович
23
Ласицкас
66
Павич
24
10
Фрук
19
Виньято
7
77
10
64
64
10
24
Павичич
14
14
24
Павичич
8
7
7
8
25
20
20
25
50
Эрцег
99
99
50
Эрцег
24
91
91
24
26
Дантас
26
Дантас
19
Виньято
14
Гояк
14
Гояк
19
Виньято
10
Фрук
11
Рукавина
11
Рукавина
10
Фрук
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
Остались в запасе
Горица
Риека
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Горица - Риека
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
348
450
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
1373
Новости команд
Все
Горица
Риека
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+