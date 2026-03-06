Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Осиек: обзор матча 06 марта 2026

Истра 1961
06.03.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Осиек
61' N. Omerović
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Осиек
Завершен
90'
+5'
85'
Замена
Давид Чолина ️️️️➡️️ A. Jakupovic
Замена
Charles Adah Agada ️️️️➡️️ Лео Штулац
84'
Желтая карточка
Адван Кадушич
79'
76'
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
Замена
Nik Škafar Žužić ️️️️➡️️ S. Loncar
74'
Замена
Марсель Хайстер ️️️️➡️️ Samuli Miettinen
74'
Желтая карточка
Vinko Rozić
72'
Замена
Dukan Ahmeti ️️️️➡️️ Эмиль Фредериксен
67'
Замена
Vinko Rozić ️️️️➡️️ Antonio Maurić
67'
63'
Замена
Йон Мерсинай ️️️️➡️️ Ivano Kolarik
63'
Замена
️️️️➡️️ Samuel Akere
61'
ГОЛ! 0:1! Nail Omerović
54'
Желтая карточка
Ivano Kolarik
46'
Замена
Tonio Teklić ️️️️➡️️ S. Mikolcic
46'
Замена
Nail Omerović ️️️️➡️️ D. Bukvic
45'
+1'
42'
Желтая карточка
S. Mikolcic
32'
Желтая карточка
Владан Бубанья
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Nail Omerović
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
4-1-3-1-1
1
97
Кадушич
16
13
38
23
Штулац
5
Радошевич
8
10
17
Фредериксен
9
Превляк
4-1-3-2
31
Маленица
29
Карачич
26
49
22
Юришич
21
Бубанья
6
57
8
39
17
16
26
Хайстер
26
Хайстер
16
17
Фредериксен
20
20
17
Фредериксен
8
7
7
8
10
30
30
10
23
Штулац
77
77
23
Штулац
17
38
Чолина
38
Чолина
17
49
5
Мерсинай
5
Мерсинай
49
39
11
11
39
8
99
99
8
Остались в запасе
Истра 1961
Осиек
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Nikola Curcija
ВР
42
Ренан Гедес
ПЗ
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
42
Ренан Гедес
ПЗ
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Истра 1961 - Осиек
2
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
16
Офсайды
4
0
Количество передач
458
351
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1457
Новости команд
Все
Истра 1961
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+