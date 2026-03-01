Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Горица: обзор матча 01 марта 2026

Динамо Загреб
01.03.2026, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Горица
7' Д. Бельо 17' Л. Стойкович 62' M. Soldo 73' Д. Бельо (П)
36' Z. Trontelj 89' А. Эрцег (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Горица
Конец матча
90'
+4'
89'
ГОЛ с пенальти! 4:2! А. Эрцег
84'
Замена
T. Epailly ️️️️ B. Bogojević
79'
Замена
S. Kucis ️️️️ I. Pozo
79'
Замена
O. Bakić ️️️️ J. Pršir
Замена
S. Šunta ️️️️ Г. Видович
78'
Замена
М. Бакрар ️️️️ Й. Мишич
75'
ГОЛ с пенальти! 4:1! Д. Бельо
73'
63'
Замена
L. Vrzić ️️️️ Д. Павичич
63'
Замена
А. Эрцег ️️️️ W. Sule
ГОЛ! 3:1! M. Soldo
Пас отдал Л. Стойкович
62'
60'
Желтая карточка
Z. Trontelj
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
59'
Замена
N. Galešić ️️️️ M. Valinčić
59'
Замена
B. Goda ️️️️ M. Perez Vinlöf
59'
Второй тайм
45'
+1'
44'
Желтая карточка
J. Pršir
36'
ГОЛ! 2:1! Z. Trontelj
Пас отдал B. Bogojević
ГОЛ! 2:0! Л. Стойкович
Пас отдал Д. Бельо
17'
ГОЛ! 1:0! Д. Бельо
Пас отдал С. Маккена
7'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
4-3-1-2
1
Ливакович
25
26
Маккена
22
36
Домингес
8
Зайц
14
Мишич
30
4
Стойкович
10
Видович
9
Бельо
2-4-4
71
Матияс
4
Филипович
19
Чабрая
8
36
25
24
Павичич
5
22
11
10
22
3
3
22
8
Зайц
14
14
8
Зайц
10
Видович
41
41
10
Видович
25
15
15
25
14
Мишич
71
Бакрар
71
Бакрар
14
Мишич
10
7
7
10
8
14
14
8
25
64
64
25
24
Павичич
20
20
24
Павичич
11
50
Эрцег
50
Эрцег
11
Остались в запасе
Динамо Загреб
Горица
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Динамо Загреб - Горица
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
514
390
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.37
xGP (предотвращенные голы)
-1.15
-1.15
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
7548
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Горица
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+