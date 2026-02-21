Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Горица: обзор матча 21 февраля 2026

Истра 1961
21.02.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Горица
41' Д. Павичич 77' J. Pršir
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Горица
Конец матча
90'
+5'
86'
Замена
S. Kucis ️️️️ Д. Павичич
80'
Замена
M. Leš ️️️️ J. Pršir
77'
ГОЛ! 0:2! J. Pršir
Пас отдал Д. Павичич
Замена
N. Škafar Žužić ️️️️ Э. Фредериксен
73'
72'
Желтая карточка
С. Перич
Замена
М. Хайстер ️️️️ N. Šepić
72'
67'
Замена
L. Vrzić ️️️️ B. Bogojević
67'
Замена
А. Эрцег ️️️️ W. Sule
Замена
S. Goričan ️️️️ V. Rozić
63'
Замена
A. Maurić ️️️️ I. Ayuma
63'
Желтая карточка
I. Ayuma
61'
Желтая карточка
S. Loncar
60'
Замена
F. Taraba ️️️️ R. Kumar
57'
Второй тайм
45'
+3'
41'
ГОЛ! 0:1! Д. Павичич
Пас отдал W. Sule
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
(К) ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
10
Jurica Pršir
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
8
Antonio Maurić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
4-4-1-1
1
97
Кадушич
16
13
38
5
Радошевич
10
7
18
17
Фредериксен
9
Превляк
3-4-3
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
19
Чабрая
25
36
8
24
Павичич
11
22
10
38
24
24
38
13
26
Хайстер
26
Хайстер
13
18
8
8
18
7
11
11
7
17
Фредериксен
30
30
17
Фредериксен
24
Павичич
14
14
24
Павичич
25
20
20
25
11
50
Эрцег
50
Эрцег
11
10
5
5
10
Остались в запасе
Истра 1961
Горица
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
23
Лео Штулац
ОП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
10
F. Cuic
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
23
Лео Штулац
ОП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
10
F. Cuic
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Истра 1961 - Горица
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
9
Офсайды
1
3
Количество передач
499
315
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.77
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1673
Новости команд
Все
Истра 1961
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+