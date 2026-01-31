Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Вараждин: обзор матча 31 января 2026

Славен Белупо
31.01.2026, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Вараждин
17' I. Mamut (П) 36' L. Mamic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Вараждин
Завершен
90'
+5'
82'
Замена
Mario Mladenovski ️️️️➡️️ I. Tavares
77'
Желтая карточка
Mario Marina
Замена
Леонард Жута ️️️️➡️️ Ivan Ćubelić
75'
67'
Замена
Ivan Canjuga ️️️️➡️️ Aleksa Latković
Замена
Marko Aščić ️️️️➡️️ Ernis Qestaj
58'
56'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Ivan Mamut
Желтая карточка
Josip Mitrović
50'
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ Karlo Išasegi
46'
45' +2
Желтая карточка
Frane Maglica
45'
+6'
42'
Вторая желтая
L. Mamic
36'
ГОЛ! 0:2! L. Mamic
Пас отдал Ivan Mamut
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Ivan Mamut
Гол отменен - офсайд
Dominik Kovačić
8'
Замена
Michael Agbekpornu ️️️️➡️️ L. Crepulja
6'
Травма
L. Crepulja
5'
2'
Желтая карточка
L. Mamic
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
38
I. Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
28
Ivan Canjuga
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
2-3-5
31
Хаджикич
33
6
3
21
88
11
4
15
19
90
Несторовски
3-4-3
1
23
14
25
24
10
22
8
4
17
38
15
35
Жута
35
Жута
15
21
22
22
21
33
23
23
33
19
29
29
19
38
13
13
38
10
28
28
10
17
7
Вук
7
Вук
17
Остались в запасе
Славен Белупо
Вараждин
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Славен Белупо - Вараждин
1
1
3
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
11
5
Нарушения
17
12
Офсайды
2
0
Количество передач
478
203
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
875
Новости команд
Все
Славен Белупо
Вараждин
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+