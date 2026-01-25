Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Динамо Загреб: обзор матча 25 января 2026

Осиек
25.01.2026, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
30' Л. Стойкович 42' М. Зайц 89' Д. Бельо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Динамо Загреб
Конец матча
90'
+7'
89'
ГОЛ! 0:3! Д. Бельо
Пас отдал Г. Видович
Желтая карточка
Й. Мерсинай
83'
Замена
A. Jakupovic ️️️️ Б. Баришич
82'
77'
Гол отменен - офсайд
Д. Бельо
76'
Замена
Г. Видович ️️️️ А. Ходжа
66'
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
66'
Замена
B. Goda ️️️️ M. Perez Vinlöf
66'
Замена
М. Бакрар ️️️️ F. Topić
Замена
S. Mikolcic ️️️️ S. Akere
66'
Замена
L. Vrbančić ️️️️ В. Бубанья
66'
54'
Желтая карточка
N. Galešić
Замена
D. Bukvic ️️️️ N. Omerović
54'
Замена
E. Hasić ️️️️ С. Мкртчян
46'
Второй тайм
45'
+2'
42'
ГОЛ! 0:2! М. Зайц
Пас отдал M. Perez Vinlöf
33'
Желтая карточка
Й. Мишич
30'
ГОЛ! 0:1! Л. Стойкович
23'
Замена
Л. Стойкович ️️️️ И. Беннасер
22'
Травма
И. Беннасер
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
3
Борна Баришич
(К) ЛЗ
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
57
Samuel Akere
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
3-3-3-1
31
Маленица
3
Баришич
5
Мерсинай
44
Мкртчян
38
Чолина
21
Бубанья
29
Карачич
57
99
11
34
3-4-1-2
40
Филипович
22
26
Маккена
36
Домингес
8
Зайц
14
Мишич
4
Беннасер
30
11
Ходжа
9
Бельо
15
44
Мкртчян
33
33
44
Мкртчян
57
8
8
57
21
Бубанья
23
23
21
Бубанья
11
39
39
11
3
Баришич
17
17
3
Баришич
8
Зайц
14
14
8
Зайц
22
3
3
22
4
Беннасер
4
Стойкович
4
Стойкович
4
Беннасер
30
71
Бакрар
71
Бакрар
30
11
Ходжа
10
Видович
10
Видович
11
Ходжа
Остались в запасе
Осиек
Динамо Загреб
1
Nikola Curcija
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Осиек - Динамо Загреб
1
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
370
469
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.08
1.85
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
8723
Новости команд
Все
Осиек
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+