Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Истра 1961: обзор матча 07 декабря 2025

Осиек
07.12.2025, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
1 : 5
Завершен
Истра 1961
59' Х. Бабец
17' С. Превляк 27' С. Превляк 44' С. Превляк 49' Э. Фредериксен 73' С. Лавал
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Истра 1961
Завершен
84'
Желтая карточка
Danijel Dejan Djuric
81'
Замена
Filip Taraba ️️️️➡️️ Raul Kumar
80'
Замена
Saydou Bangura ️️️️➡️️ Самсон Лавал
80'
Замена
Danijel Dejan Djuric ️️️️➡️️ S. Loncar
Желтая карточка
Йон Мерсинай
77'
75'
Замена
Vinko Rozić ️️️️➡️️ Смаил Превляк
73'
ГОЛ! 1:5! Самсон Лавал
Пас отдал Смаил Превляк
68'
Замена
Alejandro Jay ️️️️➡️️ Эмиль Фредериксен
ГОЛ! 1:4! Хрвойе Бабец
Пас отдал Nail Omerović
59'
Замена
Роко Юришич ️️️️➡️️ Давид Чолина
53'
49'
ГОЛ! 0:4! Эмиль Фредериксен
Пас отдал Смаил Превляк
Замена
S. Mikolcic ️️️️➡️️ Ренан Гедес
46'
Замена
Йон Мерсинай ️️️️➡️️ D. Bukvic
46'
45'
+4'
44'
ГОЛ! 0:3! Смаил Превляк
Пас отдал Марсель Хайстер
Замена
Emin Hasić ️️️️➡️️ Степа Мкртчян
31'
Замена
️️️️➡️️ Ivan Cvijanović
30'
Желтая карточка
Ренан Гедес
29'
27'
ГОЛ! 0:2! Смаил Превляк
Пас отдал S. Loncar
17'
ГОЛ! 0:1! Смаил Превляк
Пас отдал S. Loncar
10'
Желтая карточка
Марсель Хайстер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Nail Omerović
ЦП
7
Vedran Jugović
(К) ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Самсон Лавал
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
23
Alejandro Jay
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
25
S. Ukich
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
3-3-1-3
31
Маленица
26
44
Мкртчян
55
38
Чолина
6
Бабец
42
Гедес
11
17
39
7
3-3-1-3
1
15
Марешич
26
Хайстер
38
18
5
Радошевич
10
17
Фредериксен
9
Превляк
70
Лавал
16
Коски
38
Чолина
22
Юришич
22
Юришич
38
Чолина
44
Мкртчян
33
33
44
Мкртчян
39
5
Мерсинай
5
Мерсинай
39
42
Гедес
8
8
42
Гедес
17
Фредериксен
23
23
17
Фредериксен
38
24
24
38
9
Превляк
7
7
9
Превляк
10
22
22
10
70
Лавал
11
11
70
Лавал
Остались в запасе
Осиек
Истра 1961
1
Nikola Curcija
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
25
S. Ukich
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
25
S. Ukich
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Осиек - Истра 1961
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
0
Количество передач
441
440
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
2734
Новости команд
Все
Осиек
Истра 1961
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+