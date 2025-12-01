Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Динамо Загреб: обзор матча 01 декабря 2025

Горица
01.12.2025, понедельник, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
34' М. Бакрар 90+2' M. Soldo
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Динамо Загреб
Конец матча
90' +2
ГОЛ! 0:2! M. Soldo
90'
+6'
88'
Замена
M. Soldo ️️️️ А. Ходжа
Замена
M. Gashi ️️️️ O. Bakić
87'
87'
Травма
А. Ходжа
Желтая карточка
O. Bakić
86'
Замена
А. Эрцег ️️️️ M. Leš
79'
Замена
I. Fiolić ️️️️ A. Kavelj
79'
76'
Желтая карточка
М. Бакрар
75'
Вторая желтая
Л. Стойкович
67'
Замена
B. Goda ️️️️ M. Perez Vinlöf
61'
Желтая карточка
Л. Стойкович
60'
Замена
Д. Любичич ️️️️ И. Беннасер
60'
Замена
Л. Стойкович ️️️️ М. Зайц
60'
Замена
F. Topić ️️️️ Д. Бельо
Замена
Д. Павичич ️️️️ L. Vrzić
60'
Второй тайм
45'
+1'
34'
ГОЛ! 0:1! М. Бакрар
Пас отдал М. Зайц
Желтая карточка
М. Чабрая
30'
27'
Желтая карточка
M. Perez Vinlöf
Желтая карточка
A. Kavelj
10'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
12
Tin Došen
ВР
32
E. Durakovic
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-2-5
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
7
36
22
10
10
20
5
4-3-1-2
40
Филипович
36
Домингес
26
Маккена
22
35
8
Зайц
14
Мишич
4
Беннасер
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
20
24
Павичич
24
Павичич
20
36
18
18
36
5
50
Эрцег
50
Эрцег
5
7
99
99
7
4
Беннасер
21
Любичич
21
Любичич
4
Беннасер
9
Бельо
30
30
9
Бельо
22
3
3
22
11
Ходжа
14
14
11
Ходжа
8
Зайц
4
Стойкович
4
Стойкович
8
Зайц
Остались в запасе
Горица
Динамо Загреб
30
Darijan Žarkov
ВР
12
Tin Došen
ВР
32
E. Durakovic
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
12
Tin Došen
ВР
32
E. Durakovic
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Горица - Динамо Загреб
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
413
422
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.29
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
3391
Новости команд
Все
Горица
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+