Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Истра 1961: обзор матча 23 ноября 2025

Горица
23.11.2025, воскресенье, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
36' J. Pršir
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Истра 1961
Конец матча
Замена
V. Pelko ️️️️ F. Cuic
90' +3
Желтая карточка
I. Pozo
90' +1
90'
+5'
Замена
Д. Павичич ️️️️ J. Pršir
82'
Замена
E. Durakovic ️️️️ O. Bakić
82'
78'
Замена
S. Bangura ️️️️ С. Лавал
78'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ D. Dejan Djuric
73'
Замена
R. Kumar ️️️️ M. Nasraoui
Желтая карточка
J. Pršir
72'
Замена
M. Leš ️️️️ L. Vrzić
64'
60'
Замена
С. Превляк ️️️️ A. Jay
Второй тайм
45' +1
Желтая карточка
Д. Марешич
45'
+1'
Желтая карточка
Z. Trontelj
40'
ГОЛ! 1:0! J. Pršir
Пас отдал I. Pozo
36'
9'
Желтая карточка
В. Коски
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
10
F. Cuic
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Самсон Лавал
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
32
E. Durakovic
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
25
S. Ukich
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
3-3-4
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
8
36
7
10
20
10
22
4-2-1-3
1
97
Кадушич
23
3
15
Марешич
8
5
Радошевич
17
Фредериксен
22
70
Лавал
16
Коски
7
32
32
7
10
24
Павичич
24
Павичич
10
20
5
5
20
10
29
29
10
3
38
38
3
23
9
Превляк
9
Превляк
23
70
Лавал
11
11
70
Лавал
22
77
77
22
Остались в запасе
Горица
Истра 1961
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
25
S. Ukich
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
25
S. Ukich
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Горица - Истра 1961
3
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Количество передач
407
533
Сейвы
5
5
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
463
Новости команд
Все
Горица
Истра 1961
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+