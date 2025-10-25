Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Славен Белупо: обзор матча 25 октября 2025

Вараждин
25.10.2025, суббота, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Славен Белупо
35' L. Mamic
24' A. Šuto 32' A. Šuto 57' A. Jagusic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Славен Белупо
Завершен
Желтая карточка
Luka Škaričić
90' +4
90'
+3'
89'
Желтая карточка
Antonio Jakir
87'
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ Ante Šuto
78'
Замена
Андрия Филипович ️️️️➡️️ Илия Несторовски
Замена
Domagoj Begonja ️️️️➡️️ Rufat Abdullazada
75'
69'
Замена
Zvonimir Katalinić ️️️️➡️️ Josip Mitrović
69'
Замена
Ivan Ćubelić ️️️️➡️️ Михаил Каймаков
Замена
Mate Antunović ️️️️➡️️ Матей Вук
63'
60'
Желтая карточка
Dominik Kovačić
57'
ГОЛ! 1:3! A. Jagusic
Пас отдал Илия Несторовски
Замена
Marko Dabro ️️️️➡️️ Ivan Mamut
46'
Замена
Vane Jovanov ️️️️➡️️ Antonio Boršić
46'
46'
Замена
Antonio Jakir ️️️️➡️️ Леонард Жута
45'
Желтая карточка
Леонард Жута
45'
+4'
ГОЛ! 1:2! L. Mamic
Пас отдал Rufat Abdullazada
35'
32'
ГОЛ! 0:2! Ante Šuto
Пас отдал Josip Mitrović
24'
ГОЛ! 0:1! Ante Šuto
Пас отдал Илия Несторовски
Замена
Rufat Abdullazada ️️️️➡️️ Aleksa Latković
16'
Травма
Aleksa Latković
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
3-4-1-2
1
23
5
Ба
25
28
10
22
8
7
Вук
4
17
3-3-4
31
Хаджикич
18
35
Жута
6
10
Каймаков
88
22
77
11
90
Несторовски
4
25
3
3
25
29
29
10
19
19
10
17
7
7
17
7
Вук
11
11
7
Вук
11
5
5
11
35
Жута
3
3
35
Жута
77
23
23
77
90
Несторовски
7
Филипович
7
Филипович
90
Несторовски
10
Каймаков
15
15
10
Каймаков
Остались в запасе
Вараждин
Славен Белупо
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
Главный тренер
Никола Сафарич
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Вараждин - Славен Белупо
1
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
16
Количество передач
439
347
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1346
Новости команд
Все
Вараждин
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+